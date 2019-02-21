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11 венесуельських дипломатів у США перейшли на бік Гуайдо

Новини » Політика    21.02.2019 - 23:40
11 венесуельських дипломатів у США перейшли на бік Гуайдо
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Американські активи і рахунки республіки, рахунки посольств і консульств Венесуели, заморожені

З того моменту, як Хуан Гуаидо оголосив себе президентом Венесуели, 11 венесуельських дипломатів у США перейшли на його бік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, представники венесуельської опозиції в США повідомили, що американські активи і рахунки республіки, в тому числі банківські рахунки посольств і консульств Венесуели, заморожені.

Зазначено, що Густаво Маркано, старший помічник посланника венесуельської опозиції у Вашингтоні заявив, що дипкорпус Ніколаса Мадуро в США припинив роботу. Всього в США знаходяться 56 дипломатів із Венесуели.

Так, представник венесуельської опозиції у Вашингтоні Карлос Веккьо підтвердив агентству, що на бік Гуайдо перейшли 11 з 56 дипломатів. Ці дипломати, за його словами, продовжать виконувати роботу в інтересах опозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією.

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