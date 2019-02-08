Гуайдо звернувся до Папи Римського за допомогою у врегулюванні ситуації у Венесуелі

Лідер венесуельської опозиції також запросив Папу Франциска відвідати країну

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил у Папы Римского Франциска поддержки в разрешении ситуации в стране. Как отмечает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода", об этом Гуайдо заявил в эфире телеканала Sky TG24.

В частности, Гуайдо уточнил, что "такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов".

Лидер венесуельськлой оппозиции также сказал, что был бы рад принять Франциска, напомнив о том, как понтифик Иоанн Павел II посещал страну 25 лет назад.

Добавим, что перед этим с просьбой о помощи в достижении диалога к Франциску обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Папа Римский отметил, что письмо Мадуро не прочитал.

Напомним, ранее Ватикан предложил свое посредничество в урегулировании венесуэльской кризиса, если об этом попросят обе стороны. Папа Римский ндопустив посредничество Святого престола в качестве последнего мероприятия, когда все остальные уже использованы".