Ватикан готовий стати посередником у Венесуелі

Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/catholicism)

Франциск не виключає посередництво Святого престолу в якості останньої міри

Ватикан запропонував своє посередництво у врегулюванні венесуельської кризи, якщо про це попросять обидві сторони. Про це заявив Папа Римський Франциск, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

Як наголошується, президент Венесуели Ніколас Мадуро писав листа Папі Римському і просив його допомогти в вирішенні кризи у Венесуелі. Папа Римський зазначив, що лист Мадуро не прочитав. Але Франциск не виключає посередництво Святого престолу в якості останньої міри, коли "всі інші вже використані".

До цього генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що секретаріат організації не буде приєднуватися до жодної з груп країн у зв'язку з ситуацією у Венесуелі.

Нагадаємо, країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції.

Також Україна підтримала Гуйадо і назвала його єдиним демократичним органом влади Венесуели.