Guardian рассказала, как Кремль помогал Абрамовичу зарабатывать деньги для финансирования "Челси"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Во время поглощения Абрамовичем "Челси" за 140 миллионов фунтов стерлингов в июле 2003 года член парламента от лейбористской партии Тони Бэнкс выражал свой скептицизм и хотел узнать, откуда у российского олигарха деньги на финансирование клуба.

После утечки документов стало известно, что деньги Абрамович переправлял на нужные клубы через фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Как считает научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Chatham House Джон Лох, Абрамович всегда считался олигархом, демонстрирующим верность российскому диктатору Владимиру Путину. Он добавил, что Абрамович не смог бы купить "Челси", если бы Кремль не одобрял его действия.

Абрамович договорился о слиянии своего нефтегазового бизнеса "Сибнефти" и его конкурента "ЮКОСа", что привело бы к созданию нового мирового нефтяного гиганта. Позже это соглашение не состоялось из-за ареста Михаила Ходарковского.

Абрамович вышел из хаотического краха соглашения с "ЮКОСом" гораздо более богатым человеком. Слияние было организовано преимущественно в качестве обмена акциями, но оно также включало денежный компонент: "ЮКОС" заплатил 3 миллиарда долларов за 20% акций "Сибнефти".

"Также знаменательное соглашение состоялось в 2005 году, когда российская государственная нефтегазовая компания "Газпром" купила у него оставшиеся 73% акций "Сибнефти" за 13 миллиардов долларов", - пишет Guardian.

Информация, с которой ознакомилась Guardian, предполагает, что Абрамович использовал вырученные средства для финансирования "Челси" через международную сеть оффшорных компаний.

Что известно о продаже Абрамовичем "Челси"

Следует отметить, что российский олигарх Роман Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с диктатором Владимиром Путиным.