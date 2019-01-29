Гуайдо заявив про зміну керівництва нафтової компанії PDVSA

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо пояснив дане рішення необхідністю зберегти активи у власності Венесуели

Хуан Гуайдо, який оголосив себе главою виконавчої влади Венесуели прийняв рішення змінити керівництво нафтової компанії країни PDVSA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Гуайдо.

За його словами, це необхідно, щоб зберегти активи у власності Венесуели

Так, він оголосив про прийдешню зміну керівництва національної нафтової компанії PDVSA і її американського підрозділу Citgo.

"Почати процес призначення ради директорів PDVSA і Citgo, який дозволить запустити відновлення нашої промисловості", - написав він.

#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:



Acuerdo en solіcіtud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultados pic.twitter.com/i7ec6UyKbm — Juan Guaidó (@jguaido) January 28, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.

Так, санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента на минулому тижні.