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Гуайдо заявив про зміну керівництва нафтової компанії PDVSA

Новини » Політика    29.01.2019 - 02:24
Гуайдо заявив про зміну керівництва нафтової компанії PDVSA
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо пояснив дане рішення необхідністю зберегти активи у власності Венесуели

Хуан Гуайдо, який оголосив себе главою виконавчої влади Венесуели прийняв рішення змінити керівництво нафтової компанії країни PDVSA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Гуайдо.

За його словами, це необхідно, щоб зберегти активи у власності Венесуели

Так, він оголосив про прийдешню зміну керівництва національної нафтової компанії PDVSA і її американського підрозділу Citgo.

"Почати процес призначення ради директорів PDVSA і Citgo, який дозволить запустити відновлення нашої промисловості", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.

Так, санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента на минулому тижні.

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