Почему GTA 6 ограничили 30 FPS даже на PS5 Pro?

По словам директора по технологическому производству Марка Чемберса, даже базовая версия GTA 6 использует трассировку лучей для реалистических отражений и освещения.

На PS5 Pro игра также получит тени с трассировкой лучей и более четкое изображение благодаря технологии масштабирования PSSR.

Чемберс объяснил, что PS5 Pro имеет более мощный графический процессор и лучше справляется с обработкой изображения, но его центральный процессор лишь немного быстрее процессора обычной PS5.

Этого недостаточно, чтобы одновременно поддерживать сложную симуляцию игрового мира и обеспечивать более высокую частоту кадров.

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Как игра выглядит и что происходит на практике?

Обозреватель издания Kotaku, проведший в GTA 6 более 130 часов на PS5 Pro, отметил, что фиксированные 30 FPS не портят игровой процесс, а визуальный уровень легко компенсирует более низкую плавность.

По его наблюдениям, детализированное освещение и трассировка лучей создают "поразительный эффект":

огонь костра отбрасывает теплый мерцающий свет на лицо персонажей;

солнечный свет отражается от ярких спорткаров, окрашивая соседние автомобили;

Подсветка приборной панели и датчика топлива отражается в лобовом стекле пикапа во время ночных поездок за городом.

По мнению автора обзора, даже отключение трассировки лучей вряд ли позволило бы стабильно держать 60 FPS из-за масштаба мира, большого количества трафика, десятков самолетов в небе и плотного потока NPC в кадре.

Более высоких показателей частоты кадров игрокам, вероятно, придется ждать уже после выхода версии для ПК или на консолях следующего поколения.