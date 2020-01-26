ДСНС позапланово перевіряє протипожежну безпеку по Україні

В Україні позапланово проходять перевірки протипожежної безпеки у закладах з масовим перебуванням людей, в тому числі у закладах освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, особливу увагу фахівці ДСНС приділяють стану шляхів евакуації з приміщень, систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у закладах з масовим перебуванням людей.

"Також перевіряється наявність та належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектація пожежних щитів протипожежним інвентарем, стан утримання електрогосподарства, забезпеченість об’єкта протипожежним водопостачанням та інше", - додали у відомстві.

Нагадаємо, після пожежі в одеському коледжі президент України Володимир Зеленський доручив уряду провести масові перевірки стану протипожежної та техногенної безпеки дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, гуртожитків.

РБК-Україна писало, що у гуртожитку медичного коледжу на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталась пожежа. Займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно студентів. Мешканці гуртожитку не постраждали.