У Кривому Розі трьох працівників водоканалу під час робіт затягнуло до насосу, вони загинули
Фото: у Кривому Розі загинули троє працівників водоканалу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
У Кривому Розі під час виконання робіт на підприємстві загинули троє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу.
Правоохоронці за вказаним фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
Як повідомляє місцевий журналіст Олег Єрмолинських в Telegram, загинули працівники "Кривбасводоканалу". Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів в приміщенні і їх затягнуло в насос.