ДСНС повідомила подробиці пожежі у новобудові в Києві

Стали відомі подробиці пожежі на будівництві житлового будинку у Києві. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві (ДСНС).

Встановлено, що в новобудові на вул. Бережанська, 15, що в Оболонському районі сталося загоряння утеплювач фасаду будинку на площі 200 кв. м. В 12:19 пожежу було локалізовано, а о 12:22 - ліквідовано.

В результаті пожежі пошкоджено утеплювач фасаду будинку на площі близько 200 кв. м. і розбито декілька вікон. До ліквідації пожежі були задіяні шість одиниць основної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону. Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві сталася масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу "Бережанський".

Додамо, у п'ятницю, 30 серпня, в Києві відбувся пожежу в районі Майдану Незалежності. Полум'я спалахнуло на звалищі за торговим центром "Глобус".На відео, яке опублікували очевидці події, було видно, що пожежа є масштабним, але точно не зрозуміло, що саме охоплено вогнем.