ДСНС повідомила про відсутність небезпеки для водопостачання через витік хімікатів

Небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водопостачання з річки Рось, в яку через ДТП у Вінницькій області потрапили 747 літрів хімікатів, немає. Про це повідомив в Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман з посиланням на український гідрометеорологічний інститут Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За його словами, зараз небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водопостачання з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко заявив, що в результаті ДТП у Погребищенському районі у водойми потрапили 747 літрів гербіцидів і фунгіцидів різного класу, однак серед них не було небезпечних інсектицидів, що представляють небезпеку для життя людей.

Через витік хімікатів у Вінницькій області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Білоцерківського району Київської області прийняла рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня, запасу води для Білої Церкви вистачить на одну добу.

Як писало РБК-Україна раніше, у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Так, 9 червня в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся.