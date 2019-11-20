У ДСНС розповіли подробиці ДТП у Києві

Фото: ДТП у Києві (kiev.informator)

В результаті ДТП у Києві постраждали 11 людей

Рятувальники розповіли подробиці дорожно-транспортної пригоди (ДТП) в Києві у Святошинському районі, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, збільшилась кількість постраждалих до 11.

"ДТП сталося за участю Toyota RAV4 та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. У результаті зіткнення, водій та пасажир легкового автомобіля загинули на місці, 11 пасажирів мікроавтобуса було травмовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 7 постраждалих в результаті ДТП у Києві. Також були опубліковані фото з місця аварії.

РБК-Україна також писало, що сьогодні в Києві біля будівлі Верховної ради сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали люди.

Раніше повідомлялось, що в столичному житловому масиві Куренівка сталося потрійне ДТП з маршруткою, трамваєм і легковиком. Водій маршрутки розмовляв через телефон, що стало причиною аварії.

Крім цього, у Львівській області на трасі Київ-Чоп в результаті аварії загинула людина. Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota збив пішохода. Чоловік загинув на місці від отриманих травм