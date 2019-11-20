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В ГСЧС рассказали подробности ДТП в Киеве

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 10:37
В ГСЧС рассказали подробности ДТП в Киеве
Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator)

В результате ДТП в Киеве пострадали 11 человек

Спасатели рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киеве в Святошинском районе, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, увеличилось число пострадавших до 11.

"ДТП произошло с участием Toyota RAV4 и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о 7 пострадавших в результате ДТП в Киеве. Также были опубликованы фото с места аварии.

РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве возле здания Верховной рады произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди.

Ранее сообщалось, что в столичном жилом массиве Куреневка произошло тройное ДТП с маршруткой, трамваем и легковушкой. Водитель маршрутки разговаривал по телефону, что стало причиной аварии.

Кроме этого, во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате аварии погиб человек. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota сбил пешехода. Мужчина погиб на месте от полученных травм

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Новости Украины КиевДТПГСЧС
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