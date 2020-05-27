У ДСНС попередили про підвищення рівня води у річках

За даними УкрГідрометцентру, 27 - 28 травня в Україні прогнозують підвищення рівня води у річках. Через рясні дощі цей показник може становити до 1,3 м.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, внаслідок очікуваних дощів, у Львівській та Івано-Франківській областях на річках басейнів Сяну, Дністра, Прута та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 1,3 м. Однак без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, погода в Україні 27 травня різко погіршиться, будуть сильні дощі та грози, а температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +22.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні почне змінюватися вже з середи, 27 травня, але до кінця поточного тижня істотного тепла не буде.

Разом з тим, у високогір'ї Карпат 26 травня випало близько 10-15 сантиметрів снігу.