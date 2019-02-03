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В ДСНС попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 11:48
В ДСНС попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (УНІАН)

У період з 3 по 4 лютого у Карпатах зберігатиметься 3 рівень лавинної небезпеки

Через відлигу та опади у горах та високогір'ї Карпат у період з 3 по 4 лютого очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 3 та 4 лютого у горах та високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей можливе сходження лавин.

Крім того, в гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза сходу снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу. У Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу Н-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини.

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі в районі Риси зійшла снігова лавина, в результаті чого постраждали чотири людини. Постраждалий, який найдовше перебував під лавиною, був доставлений вертольотом в одну з лікарень Кракова.

Додамо, 20 січня у Швейцарії в результаті сходження двох лавин загинули щонайменше 2 людини. У кантоні Фрібург під лавину потрапила група лижників, яка складалася з 14 осіб. В результаті інциденту загинув 55-річний чоловік, ще 2 людини травмувалися.

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