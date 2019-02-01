ДСНС отримала ще один вертоліт Airbus

Рятувальники отримали другий вертоліт H225 Super Puma

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила второй вертолет в рамках поставок французской компании Airbus Helicopters. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщается, что передача второго вертолета H225 Super Puma в рамках создания системы авиационной безопасности МВД состоялась еще 30 января. По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, новая техника позволит более эффективно выполнять задачи спасателей.

Отметим, всего контракт предусматривает приобретение 55 новых и подержанных вертолетов для МВД. Планируется, что в Украине разместят и центр технического обслуживания этих вертолетов, что также позволит принимать заказы европейских партнеров.

Фото: вертолет для ГСЧС (dsns.gov.ua)

Напомним, Airbus начал поставки вертолетов в Украину в декабре 2018 года. Первая партия состояла из двух вертолетов, один из которых предназначался для Национальной гвардии.

На церемонии их передачи президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поставки боевых вертолетов Airbus на вооружение Вооруженных сил.