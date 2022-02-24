Гримчаку оголошено вирок: роки в'язниці і конфіскація майна

23 лютого колегією суддів Вищого антикорупційного суду оголошено обвинувальний вирок колишньому заступнику міністра Гримчаку.

"Суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 («шахрайство»); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що суд змінив Гримчаку запобіжний захід з утримання під вартою до набрання вироком законної сили. Його взяли під варту відразу в залі суду.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов прокурора САП про утримання з Гримчака майже 980 тис.гривень майнової шкоди та додатково стягнуто ще 200 тис. гривень судових витрат.

Зазначається, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його оголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.