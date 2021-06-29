Вантажний корабель Cygnus відстикувався від МКС. Він запустить супутники і згорить в атмосфері
Американський Автоматичний вантажний корабель Cygnus відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), де він провів 4 місяці, доставивши понад 3,6 тонни вантажів. Апарат випустить п'ять комерційних супутників і згорить в земній атмосфері.
Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Операція з відстиковки вантажного корабля від американського сегмента МКС пройшла о 19:32 за київським часом. Апарат за допомогою 17-метрової дистанційної руки-маніпулятора Canadarm-2 корабель відвели від станції на безпечну відстань і випустили в автономний політ.
Cygnus забрав з собою з МКС відходи вагою близько 2,5 тонни. В ході автономного польоту "вантажівка" випустить на орбіту п'ять малих комерційних супутників, а потім згорить в земній атмосфері.
Each Cygnus cargo ship is named for an influential person in human spaceflight. The spacecraft for this resupply mission to @Space_Station is dedicated to mathematician Katherine Johnson, whose calculations were critical to missions including John Glenn's first flight to orbit: pic.twitter.com/TG9tGOLEn8— NASA (@NASA) June 29, 2021
At 12:32pm ET, the Cygnus cargo spacecraft "S.S. Katherine Johnson" was released from the @Space_Station. Cygnus spent over four months at the orbiting lab, where it delivered over 8,000 pounds of cargo and @ISS_Research: pic.twitter.com/n12GuoIXln— NASA (@NASA) June 29, 2021
Нагадаємо, 20 червня астронавти Шейн Кімброу і Тома Песке, що входять до складу екіпажу МКС, вийшли у відкритий космос. Вони встановили на станції нову панель сонячної батареї.