Вантажний корабель Cygnus відстикувався від МКС. Він запустить супутники і згорить в атмосфері

Американський Автоматичний вантажний корабель Cygnus відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), де він провів 4 місяці, доставивши понад 3,6 тонни вантажів. Апарат випустить п'ять комерційних супутників і згорить в земній атмосфері.

Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Операція з відстиковки вантажного корабля від американського сегмента МКС пройшла о 19:32 за київським часом. Апарат за допомогою 17-метрової дистанційної руки-маніпулятора Canadarm-2 корабель відвели від станції на безпечну відстань і випустили в автономний політ.

Cygnus забрав з собою з МКС відходи вагою близько 2,5 тонни. В ході автономного польоту "вантажівка" випустить на орбіту п'ять малих комерційних супутників, а потім згорить в земній атмосфері.

Each Cygnus cargo ship is named for an influential person in human spaceflight. The spacecraft for this resupply mission to @Space_Station is dedicated to mathematician Katherine Johnson, whose calculations were critical to missions including John Glenn's first flight to orbit: pic.twitter.com/TG9tGOLEn8 — NASA (@NASA) June 29, 2021