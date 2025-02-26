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В Грузии власти готовят новые ограничения для СМИ

Среда 26 февраля 2025 05:38
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В Грузии власти готовят новые ограничения для СМИ Фото: в Грузии собираются ввести новые ограничения для прессы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представители правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" инициировали новый законопроект по ужесточению ограничений для средств массовой информации. Могут быть внесены изменения в закон о телерадиовещании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" и SOVA.

Согласно предложенным грузинскими законодателями нововведениями, Комиссия по вопросам связи сможет штрафовать теле- и радиостанции. Ранее права на рассмотрение соответствующих вопросов не входили в сферу саморегулирования этого органа.

Из-за чего могут вводить штрафы для СМИ

Грузинской Комиссии по связи хотят дать право предупреждать и штрафовать вещатели, если они, в частности:

  • не будут придерживаться принципов "справедливости" и "беспристрастности" при сообщении новостей (в законопроекте не разъясняется, что именно имеется в виду под такими терминами),
  • не будут сохранять баланс при освещении проблемы в новостях,
  • за использование интервью или телефонного разговора для трансляции без предварительного предупреждения (за исключением случаев, когда существует предположение, что открытая запись будет невозможна),
  • если в программу на актуальную тему будет приглашен только один гость, и это будет использовано для нападения на человека, который не участвует в программе,
  • вещатель должен указывать источник информации, и в случае анонимного источника - должен четко указать на это.

Отмечается, что до сих пор грузинские телерадиостанции были обязаны реагировать на все такие нарушения в рамках механизма саморегулирования, но не должны были платить штрафы.

Сейчас в закон "О вещании" вводятся запреты, согласно которым в информационной программе, а также при освещении других вопросов государственной политики, ведущим и журналистам запретят выражать свою позицию.

Кроме того, будут пересмотрены и определенные законом стандарты авторских передач.

"Грузинская мечта" и ее партия-сателлит "Сила народа" уже инициировали поправки в закон "О вещании"

Перед этим правящая "Грузинская мечта" собралась принять также медиа-закон (Закон о СМИ). По словам парламентского лидера партии Мамуки Мдинарадзе, такое новое регулирование является британской моделью.

Закон должен установить "стандарты объективности" СМИ и журналистской этики, и определять механизм мониторинга и соблюдения стандартов работы медиа.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что в Грузии оппозиционным каналам угрожали штрафами за отказ размещать рекламу партии власти.

Также сообщалось, что в феврале в Грузии состоялся судебный процесс по певице Нино Катамадзе, обвиненной в нарушении норм организации протестных акций. Известная артистка получила приговор.

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