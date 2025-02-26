В Грузии власти готовят новые ограничения для СМИ
Представители правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" инициировали новый законопроект по ужесточению ограничений для средств массовой информации. Могут быть внесены изменения в закон о телерадиовещании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" и SOVA.
Согласно предложенным грузинскими законодателями нововведениями, Комиссия по вопросам связи сможет штрафовать теле- и радиостанции. Ранее права на рассмотрение соответствующих вопросов не входили в сферу саморегулирования этого органа.
Из-за чего могут вводить штрафы для СМИ
Грузинской Комиссии по связи хотят дать право предупреждать и штрафовать вещатели, если они, в частности:
- не будут придерживаться принципов "справедливости" и "беспристрастности" при сообщении новостей (в законопроекте не разъясняется, что именно имеется в виду под такими терминами),
- не будут сохранять баланс при освещении проблемы в новостях,
- за использование интервью или телефонного разговора для трансляции без предварительного предупреждения (за исключением случаев, когда существует предположение, что открытая запись будет невозможна),
- если в программу на актуальную тему будет приглашен только один гость, и это будет использовано для нападения на человека, который не участвует в программе,
- вещатель должен указывать источник информации, и в случае анонимного источника - должен четко указать на это.
Отмечается, что до сих пор грузинские телерадиостанции были обязаны реагировать на все такие нарушения в рамках механизма саморегулирования, но не должны были платить штрафы.
Сейчас в закон "О вещании" вводятся запреты, согласно которым в информационной программе, а также при освещении других вопросов государственной политики, ведущим и журналистам запретят выражать свою позицию.
Кроме того, будут пересмотрены и определенные законом стандарты авторских передач.
"Грузинская мечта" и ее партия-сателлит "Сила народа" уже инициировали поправки в закон "О вещании"
Перед этим правящая "Грузинская мечта" собралась принять также медиа-закон (Закон о СМИ). По словам парламентского лидера партии Мамуки Мдинарадзе, такое новое регулирование является британской моделью.
Закон должен установить "стандарты объективности" СМИ и журналистской этики, и определять механизм мониторинга и соблюдения стандартов работы медиа.
Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что в Грузии оппозиционным каналам угрожали штрафами за отказ размещать рекламу партии власти.
Также сообщалось, что в феврале в Грузии состоялся судебный процесс по певице Нино Катамадзе, обвиненной в нарушении норм организации протестных акций. Известная артистка получила приговор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.