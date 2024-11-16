В Грузии официально утвердили результаты выборов. Главу ЦИК облили краской

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Также у здания ЦИК Грузии собрали несколько десятков человек, которые не согласны с утвержденными результатами. Туда также направили сотрудников полиции.

Грузинская полиция открыла дело из обращения ЦИК. Ее квалифицируют по статье 118 УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.

"Ты - позор, позор нашей страны и черное пятно", - заявил Киртадзе.

После этого оппозиционер облил черной краской главу ЦИК. Оппозиционер обвинил его в фальсификации выборов и пророссийских взглядах.

Во время оглашения результатов выборов произошла словесная перепалка между главой ЦИК Георгием Каландаришвили и представителем партии "Единство - Национальное движение" Давидом Киртадзе.

Оппозиция не согласна с результатами выборов. Они заявляют о фальсификации.

Парламент нового созыва должен собраться не позднее 10 дней после опубликования официальных результатов. После чего депутаты должны будут утвердить новое правительство.

Выборы в Грузии

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, на которых, по данным ЦИК, большинство получила пророссийская партия "Грузинская мечта", правящая страной более 10 лет.

Наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения во время голосования. Оппозиция отказалась определять результаты выборов, а также объявила бойкот новому парламенту.

На фоне этого в Грузии начались протесты под лозунгом "Нет - российским выборам".

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