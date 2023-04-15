В Грузии опровергли слухи о возобновлении авиасообщения с Россией

Грузия не возобновляла прямые авиарейсы между Москвой и Тбилиси. Информация об этом ранее появлялась на сайте российского аэропорта.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости-Грузия ", об этом сказано в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

"Подчеркиваем, что между Грузией и Россией прямое регулярное авиасообщение не осуществляется и статус-кво не изменился. Российская сторона не обращалась по поводу восстановления регулярного воздушного сообщения", - подчеркивают в агентстве.

Стоит заметить, что информацию о возобновлении авиасообщения представителям Грузии пришлось опровергать после того, как в пятницу, 14 апреля, на сайте российского аэропорта "Внуково" появился прямой рейс в Тбилиси. Тогда сотрудники аэропорта РФ назвали это "техническим сбоем".

Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.