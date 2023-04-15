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В Грузии опровергли слухи о возобновлении авиасообщения с Россией

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Тбилиси, Суббота 15 апреля 2023 15:54
В Грузии опровергли слухи о возобновлении авиасообщения с Россией Иллюстративное фото: в Грузии опровергли слухи о возобновлении авиасообщения с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Грузия не возобновляла прямые авиарейсы между Москвой и Тбилиси. Информация об этом ранее появлялась на сайте российского аэропорта.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом сказано в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

"Подчеркиваем, что между Грузией и Россией прямое регулярное авиасообщение не осуществляется и статус-кво не изменился. Российская сторона не обращалась по поводу восстановления регулярного воздушного сообщения", - подчеркивают в агентстве.

Стоит заметить, что информацию о возобновлении авиасообщения представителям Грузии пришлось опровергать после того, как в пятницу, 14 апреля, на сайте российского аэропорта "Внуково" появился прямой рейс в Тбилиси. Тогда сотрудники аэропорта РФ назвали это "техническим сбоем".

Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.

Напомним, ранее пророссийская правящая партия Грузии захотела возобновить авиасообщение с Россией. Такую идею поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала подобную инициативу.

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