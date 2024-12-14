В Грузии сегодня выборы президента: люди выходят на протест к парламенту

Как пишет издание, в этом году президента впервые изберет не население, а коллегия выборщиков. Предполагается, что в их составе 300 человек. Для избрания главы государства достаточно 2/3 голосов полного состава коллегии - не менее 200 членов.

В состав коллегии входят: 150 депутатов парламента, члены высшего представительного органа Аджарской АР (20 человек) Верховного Совета АР Абхазия (20 членов), а также 109 членов-представителей местных органов власти.

Как сообщается, на пост президента будет выдвинут лишь один кандидат - Михаил Кавелашвили. Голосование начнется в 9:00 по местному времени и продлится до 14:00 в здании парламента в Тбилиси.

Sova пишет, что протестующие сопровождают депутатов, которые будут голосовать, выкриками: "Рабы", "Русские".В это же время в парламенте Грузии задействован желтый уровень безопасности. Вход в здание разрешен лишь членам коллегии выборщиков и лицам, которые приглашены "соответствующими структурными подразделениями".

"По периметру мобилизованы силовики, на площадь вывезены водометы", - добавило издание Sova.