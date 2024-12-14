В Грузии сегодня выборы президента: люди выходят на протест к парламенту
Сегодня в Грузии, 14 декабря, коллегия выборщиков изберет президента страны. Протестующие, которые не признают легитимность этих выборов, уже собираются у здания парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova.
Как пишет издание, в этом году президента впервые изберет не население, а коллегия выборщиков. Предполагается, что в их составе 300 человек. Для избрания главы государства достаточно 2/3 голосов полного состава коллегии - не менее 200 членов.
В состав коллегии входят: 150 депутатов парламента, члены высшего представительного органа Аджарской АР (20 человек) Верховного Совета АР Абхазия (20 членов), а также 109 членов-представителей местных органов власти.
Как сообщается, на пост президента будет выдвинут лишь один кандидат - Михаил Кавелашвили. Голосование начнется в 9:00 по местному времени и продлится до 14:00 в здании парламента в Тбилиси.
Sova пишет, что протестующие сопровождают депутатов, которые будут голосовать, выкриками: "Рабы", "Русские".В это же время в парламенте Грузии задействован желтый уровень безопасности. Вход в здание разрешен лишь членам коллегии выборщиков и лицам, которые приглашены "соответствующими структурными подразделениями".
"По периметру мобилизованы силовики, на площадь вывезены водометы", - добавило издание Sova.
Напомним, вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты сегодняшних выборов. Она добавила, что останется в президентском дворце.
Предшествовало этому всему ситуация с парламентскими выборами, которые прошли в конце октября 2024 года. На них победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя соцопросы прогнозировали успешные результаты для оппозиционных партий. В связи с этим в стране начались протесты и участники акции, в свою очередь, требуют провести новые выборы.
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