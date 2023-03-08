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В Грузии протестующие решили начать "осаду парламента"

Фото: протесты в Грузии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Грузинские протестующие на митинге в Тбилиси приняли решение об "осаде парламента".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSGEORGIA.

Участники акции проголосовали за такое решение поднятыми руками. Инициативу предложила оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели".

"Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент... Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", - заявил председатель партии Георгий Вашадзе.

Ранее лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах" и освободить задержанных участников протестов.

Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать "агентами иностранного влияния" СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.

После этого к парламенту в Тбилиси начали массово выходить протестующие против такого скандального решения.

Более детально о событиях в Грузии можете узнать в материале РБК-Украина.

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ГрузияМитинг