В Грузии протестующие решили начать "осаду парламента"

Грузинские протестующие на митинге в Тбилиси приняли решение об "осаде парламента".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSGEORGIA.
Участники акции проголосовали за такое решение поднятыми руками. Инициативу предложила оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели".
"Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент... Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", - заявил председатель партии Георгий Вашадзе.
Ранее лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах" и освободить задержанных участников протестов.
Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать "агентами иностранного влияния" СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.
После этого к парламенту в Тбилиси начали массово выходить протестующие против такого скандального решения.
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