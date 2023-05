В Грузии протесты из-за приезда дочери Лаврова. Правящая партия назвала это "ксенофобией"

Сегодня, 20 мая, в районе отеля Kvareli Lake Resort в Кахетии произошли столкновения полиции с митингующими. Участники акции заявляют, что там находится дочь главы МИД РФ, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи.

Один из лидеров ЕНД Леван Бежашвили заявил, что участники акции расходиться не собираются, пикетирование будет продолжаться и ночью. "Мы не дадим превратить Грузию в дачный поселок для семьи Лаврова", - заявил Бежашвили.

На данный момент известно о задержании 16 протестующих.

Позиция правительства

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акции против прямого авиасообщения с Россией и сегодняшние протесты из-за приезда дочери Лаврова "ксенофобией".

"Это ответвление либерально-фашистской агитации и я призываю всех воздержаться. В Грузии нет места ксенофобии", - сказал Кобахидзе, предположив, что участники протестов хотят сорвать туристический сезон. Здесь же он повторил тезис о "втором фронте", - подчеркнул он.

Что касается сообщений о том, что в Грузии гостит дочь и другие члены семьи Сергея Лаврова, Кобахидзе сказал, что полагается на информацию отеля, который заявил, что их нет

Протесты в Грузии

Напомним, что Россия ввела запрет на полеты в Грузию в июле 2019 года после инцидента с депутатом-коммунистом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. После его появления в парламенте Грузии вспыхнула волна протестов.

В ЕС призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию. В Тбилиси такой шаг Кремля также вызвал критику, однако на днях власти все же возобновили рейсы.

И уже вчера в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет "Москва – Тбилиси". Это событие вызвало негодование среди жителей Грузии, в результате чего активисты устроили митинг.

В аэропорту они устроили протест, участники которого держали плакаты с надписями "You are not welcome" ("Вам здесь не рады"), "Русский самолет, иди н***й" и "Нет авиарейсам оккупанта в Грузию".

