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В Грузии пророссийская партия хочет импичмента президента: представление передали в КС

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Грузии члены пророссийской правящей партии "Грузинская мечта" подали представление об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как отмечают в издании, в суде подтвердили, что приняли к рассмотрению представление с подписями 80 депутатов из "Грузинской мечты". 

Президента страны обвинили в том, что она якобы нарушила конституцию. 

Конституционный суд должен будет предоставить свое заключение в течение месяца с 14 сентября. Если суд подтвердит факт нарушения конституции вопрос будет возвращен в парламент на голосование. 

Для утверждения импичмента нужно 100 голосов депутатов. Голосов пока не хватает, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84. 

Что предшествовало

Напомним, члены правящей партии Грузии обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении конституции, поскольку поехала с рабочим визитом в Германию без разрешения правительства. 

Стоит заметить, что ранее спецслужбы Грузии нафантазировали попытки "представителей Украины организовать государственный переворот" в стране. 

 

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Грузия