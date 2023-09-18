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Спецслужбы Грузии усмотрели след Украины в подготовке "переворота". В МИД ответили

Понедельник 18 сентября 2023 20:05
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Спецслужбы Грузии усмотрели след Украины в подготовке "переворота". В МИД ответили Фото: представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба государственной безопасности Грузии заявила о якобы попытках отдельных людей, в том числе и представителей Украины, осуществить "переворот" в стране. Однако Киев не вмешивается и не планирует вмешиваться в личные дела Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

Что этому предшествовало

"Определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года организовать в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем", - говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.

Причем здесь Украина

Спецслужбы Грузии считают, что одним из авторов упомянутого "плана" якобы является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.

Также Грузия попыталась обвинить в причастности к этому его подчиненных, а именно бывшего члена охраны третьего президента Грузии Михеила Батурина и члена близкого окружения Михеила Саакашвили, командира действующего в Украине "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили.

"Известно о том, что организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому "Евромайдану" 2014 года", - добавили в Службе государственной безопасности.

Как на это отреагировали в Киеве

Олег Николенко объяснил, что данная информация не соответствует действительности.

"Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", - добавил представитель Министерства иностранных дел.

Позиция Грузии по поводу войны в Украине

Напомним, что отношения Украины и Грузии после полномасштабного вторжения РФ испортились. Пророссийское правительство страны открыто не осудило захватническую войну. Грузия продолжает экономическое сотрудничество с РФ и возобновила авиационное сообщение.

При этом президент Саломе Зурабишвили поддерживает Украину и европейскую интеграцию Грузии. Она критикует правительство и правящую партию "Грузинская мечта".

Недавно сообщалось, что Зурабишвили хотела посетить Украину и несколько стран Европы. Но грузинское правительство запретило ее визиты.

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