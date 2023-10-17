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В Грузии правящая партия хочет запретить президенту встречаться с иностранными лидерами

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Грузии пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" намеревается запретить президенту Саломе Зурабишвили проводить встречи с иностранными политиками.

Об этом заявил лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

По его словам, Зурабишвили хотят запретить контактировать с иностранными политиками даже в случае их приезда в Грузию. 

Кобахидзе добавил, что этот вопрос "должен быть незамедлительно урегулирован на уровне закона". И необходимо определить, какого типа встречи президент сможет проводить самостоятельно, а для каких - запрашивать у правительства разрешение, отметил он. 

Что предшествовало

Напомним, в сентябре члены "Грузинской мечты" обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, поскольку она приехала в Германию с рабочим визитом без разрешения правительства. 

Пророссийская партия начала процедуру импичмента Зурабишвили, она передала соответствующее представление в Конституционный суд. 

Вчера, 16 октября, КС разрешил начать процесс импичмента президента. Но для того, чтобы утвердить отстранение Зурабишвили, в парламенте необходимо как минимум 100 голосов депутатов. Их, вероятно, не наберут, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.

 

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Грузия