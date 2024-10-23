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В Грузии оппозиция существенно опережает пророссийскую партию, - соцопрос

Среда 23 октября 2024 21:34
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В Грузии оппозиция существенно опережает пророссийскую партию, - соцопрос Фото: в Грузии пройдут парламентские выборы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Грузинские оппозиционные партии в совокупности могут набрать более половины голосов на предстоящих парламентских выборах. Пророссийская "Грузинская мечта" сильно отстает.

Об этом свидетельствует соцопрос Edison Research, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Согласно данным соцопроса, партия “Грузинская мечта” набрала бы 34% голосов избирателей, если выборы состоялись бы сейчас.

В то же оппозиционные партии показывают следующие результаты:

  • проевропейский блок "Единство", куда входит "Национальное движение" экс-президента Михеила Саакашвили, - 18%;
  • "Коалиция за перемены" - 14%;
  • "Гахария - за Грузию" - 11%;
  • блок "Сильная Грузия" - 10%.

В совокупности у оппозиции - 53% голосов. Все вышеперечисленные партии преодолевают проходной барьер в 5%.

Стоит заметить, что парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября.

Скандал с "Грузинской мечтой"

Напомним, партия "Грузинская мечта" отличилась скандальной предвыборной рекламой.

Она развесила по всей стране рекламные баннеры, где кадры последствий российского полномасштабного вторжения в Украину сравнивали с мирной жизнью в Грузии.

В Министерстве иностранных дел Украины резко осудили такую скандальную рекламу.

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