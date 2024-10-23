У Грузії опозиція суттєво випереджає проросійську партію, - соцопитування
Грузинські опозиційні партії у сукупності можуть набрати більше половини голосів на майбутніх парламентських виборах. Проросійська "Грузинська мрія" сильно відстає.
Про це свідчить соцопитування Edison Research, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
За даними соцопитування, партія "Грузинська мрія" набрала б 34% голосів виборців, якби вибори відбулися зараз.
Водночас опозиційні партії показують такі результати:
- проєвропейський блок "Єдність", куди входить "Національний рух" екс-президента Міхеїла Саакашвілі, - 18%;
- "Коаліція за зміни" - 14%;
- "Гахарія - за Грузію" - 11%;
- блок "Сильна Грузія" - 10%.
У сукупності в опозиції - 53% голосів. Усі перелічені партії долають прохідний бар'єр у 5%.
Варто зауважити, що парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня.
Скандал із "Грузинською мрією"
Нагадаємо, партія "Грузинська мрія" відзначилася скандальною передвиборчою рекламою.
Вона розвісила по всій країні рекламні банери, де кадри наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну порівнювали з мирним життям у Грузії.
У Міністерстві закордонних справ України різко засудили таку скандальну рекламу.
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