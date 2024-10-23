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У Грузії опозиція суттєво випереджає проросійську партію, - соцопитування

Середа 23 жовтня 2024 21:34
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У Грузії опозиція суттєво випереджає проросійську партію, - соцопитування Фото: у Грузії відбудуться парламентські вибори (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Грузинські опозиційні партії у сукупності можуть набрати більше половини голосів на майбутніх парламентських виборах. Проросійська "Грузинська мрія" сильно відстає.

Про це свідчить соцопитування Edison Research, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За даними соцопитування, партія "Грузинська мрія" набрала б 34% голосів виборців, якби вибори відбулися зараз.

Водночас опозиційні партії показують такі результати:

  • проєвропейський блок "Єдність", куди входить "Національний рух" екс-президента Міхеїла Саакашвілі, - 18%;
  • "Коаліція за зміни" - 14%;
  • "Гахарія - за Грузію" - 11%;
  • блок "Сильна Грузія" - 10%.

У сукупності в опозиції - 53% голосів. Усі перелічені партії долають прохідний бар'єр у 5%.

Варто зауважити, що парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня.

Скандал із "Грузинською мрією"

Нагадаємо, партія "Грузинська мрія" відзначилася скандальною передвиборчою рекламою.

Вона розвісила по всій країні рекламні банери, де кадри наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну порівнювали з мирним життям у Грузії.

У Міністерстві закордонних справ України різко засудили таку скандальну рекламу.

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