У Грузії опозиція суттєво випереджає проросійську партію, - соцопитування

Грузинські опозиційні партії у сукупності можуть набрати більше половини голосів на майбутніх парламентських виборах. Проросійська "Грузинська мрія" сильно відстає.

Про це свідчить соцопитування Edison Research, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу ".

Варто зауважити, що парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня.

У сукупності в опозиції - 53% голосів. Усі перелічені партії долають прохідний бар'єр у 5%.

За даними соцопитування, партія "Грузинська мрія" набрала б 34% голосів виборців, якби вибори відбулися зараз.

Скандал із "Грузинською мрією"

Нагадаємо, партія "Грузинська мрія" відзначилася скандальною передвиборчою рекламою.

Вона розвісила по всій країні рекламні банери, де кадри наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну порівнювали з мирним життям у Грузії.

У Міністерстві закордонних справ України різко засудили таку скандальну рекламу.

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