В Грузии люди вновь вышли на протесты после небольшой паузы

В субботу 21 декабря в Грузии люди вновь вышли на протесты после паузы. Грузины требуют новых выборов и возвращение государства на путь к евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova News и Telegram NEWSGEORGIA .

В частности, сегодня уже 24-й день протестов. Как уточняют СМИ, в грузинской столице городе Тбилиси было запланировано более 20 акций с требованием перевыборов и возвращения государства на европейский путь.

Каждую новую колонну протестующих на улице Руставели встречают овациями. Люди воодушевлены вопреки всему. Колонны грузин направляются к зданию парламента.

Также сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье вечером присоединиться к митингу.