В Грузии люди вновь вышли на протесты после небольшой паузы
В субботу 21 декабря в Грузии люди вновь вышли на протесты после паузы. Грузины требуют новых выборов и возвращение государства на путь к евроинтеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova News и Telegram NEWSGEORGIA.
В частности, сегодня уже 24-й день протестов. Как уточняют СМИ, в грузинской столице городе Тбилиси было запланировано более 20 акций с требованием перевыборов и возвращения государства на европейский путь.
Каждую новую колонну протестующих на улице Руставели встречают овациями. Люди воодушевлены вопреки всему. Колонны грузин направляются к зданию парламента.
Также сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье вечером присоединиться к митингу.
Что предшествовало
Напомним, в конце октября 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, которые оказались очень спорными. Победу на них одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя по прогнозам и соцопросы преимущество должно было быть у оппозиционных партий. Более того, правящая партия приостановила переговоры о евроинтеграции. После этого люди начали выходить на митинги с требованием перевыборов и вернуть курс страны в ЕС.
Кроме того, 14 декабря избирательная коллегия в парламенте Грузии выбрала президентом страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Это был единственный кандидат на пост главы государства, которого выдвинула "Грузинская мечта".
Срок полномочий действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили заканчивается 29 декабря.
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