У Грузії люди знову вийшли на протести після невеликої паузи

У суботу 21 грудня в Грузії люди знову вийшли на протести після паузи. Грузини вимагають нових виборів і повернення держави на шлях до євроинтеграции.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova News і Telegram NEWSGEORGIA .

Зокрема, сьогодні вже 24-й день протестів. Як уточнюють ЗМІ, у грузинській столиці Тбілісі було заплановано понад 20 акцій з вимогою перевиборів і повернення держави на європейський шлях.

Кожну нову колону протестувальників на вулиці Руставелі зустрічають оваціями. Люди натхненні всупереч усьому. Колони грузинів прямують до будівлі парламенту.

Також повідомляється, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі в неділю ввечері приєднається до мітингу.