Грузия осудила РФ за проведение "выборов" на ее оккупированных территориях

"МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии и незаконное открытие избирательных участков с целью массового привлечения местного населения", - говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что данное действие является шагом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, а также полностью игнорирует устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

Грузия обратилась к международному сообществу

В МИД объяснили, что проведение любых выборов в оккупированных регионах является незаконным в условиях оккупации, как это установлено, в частности, международными судами, а также в условиях, когда население, изгнанное с оккупированных территорий в результате этнической чистки, до сих пор не имеет возможности вернуться в свои дома.

Грузия призвала международное сообщество дать надлежащую оценку и отреагировать на дальнейшие незаконные действия России в оккупированных регионах, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, которые оккупировала РФ.

"Выборы" в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Тем временем партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.