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Грузія слідом за Україною підписала заявку на членство в ЄС

Автор: Олександр Мороз

Грузія слідом за Україною підписала заявку на вступ до Європейського союзу. Документ сьогодні підписав прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За його словами, прорив до будівництва європейської демократії та членства в ЄС стане кроком до об'єднання Грузії.

"Упевнений, що шлях інтеграції в ЄС ми пройдемо разом з нашими абхазькими та осетинськими співвітчизниками та разом з ними побудуємо єдину, європейську, сильну державу", - заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу за особливою прискореною процедурою. Наразі заявка розглядається, Європейський парламент рекомендував надати Україні статусу країни-кандидата.

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