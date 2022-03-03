Грузія слідом за Україною підписала заявку на членство в ЄС

Грузія слідом за Україною підписала заявку на вступ до Європейського союзу. Документ сьогодні підписав прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
За його словами, прорив до будівництва європейської демократії та членства в ЄС стане кроком до об'єднання Грузії.
"Упевнений, що шлях інтеграції в ЄС ми пройдемо разом з нашими абхазькими та осетинськими співвітчизниками та разом з ними побудуємо єдину, європейську, сильну державу", - заявив Гарібашвілі.
Нагадаємо, після початку російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу за особливою прискореною процедурою. Наразі заявка розглядається, Європейський парламент рекомендував надати Україні статусу країни-кандидата.
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