Грузія слідом за Україною підписала заявку на членство в ЄС

Грузія слідом за Україною підписала заявку на вступ до Європейського союзу. Документ сьогодні підписав прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За його словами, прорив до будівництва європейської демократії та членства в ЄС стане кроком до об'єднання Грузії.

"Упевнений, що шлях інтеграції в ЄС ми пройдемо разом з нашими абхазькими та осетинськими співвітчизниками та разом з ними побудуємо єдину, європейську, сильну державу", - заявив Гарібашвілі.