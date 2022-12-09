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Грузия все же закупит генераторы для Украины

Фото: Грузия все же закупит генераторы для Украины (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Грузии приняло решение закупить генераторы в качестве гуманитарной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал "Новости - Грузия".

Министерству экономики и устойчивого развития было поручено выполнить распоряжение о закупке в кратчайшие сроки. При этом пока не известно, какое количество генератором приобретет Грузия, и какую сумму на это выделят.

К тому же, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе заявил, что Грузия выделила уже до 12 млн долларов на гуманитарную помощь для Украины.

Напомним, временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что Грузия месяц не отвечала на просьбу Украины о передачи генераторов. В свою очередь грузинские власти заявили, что якобы "впервые слышат" о таком обращении.

Кроме того, в Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине.

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