Грузия все же закупит генераторы для Украины

Министерству экономики и устойчивого развития было поручено выполнить распоряжение о закупке в кратчайшие сроки. При этом пока не известно, какое количество генератором приобретет Грузия, и какую сумму на это выделят.

К тому же, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе заявил, что Грузия выделила уже до 12 млн долларов на гуманитарную помощь для Украины.

Напомним, временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что Грузия месяц не отвечала на просьбу Украины о передачи генераторов. В свою очередь грузинские власти заявили, что якобы "впервые слышат" о таком обращении.

Кроме того, в Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине.

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