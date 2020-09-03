Грузія посилила правила виїзду громадян в ЄС

Парламент Грузії затвердив нові правила для виїзду громадян в країни Шенгенської зони Європи. Громадянина можуть не випустити з країни, якщо у нього немає паспорта, термін дії якого дійсний ще не менше трьох місяців після повернення на батьківщину.

Про це повідомляє видання "Грузія Online".

Крім того, громадянину Грузії можуть відмовити у виїзді в тому випадку, якщо у нього відсутні зворотний квиток або бронь на цей квиток, або не заброньовано готель або немає точної адреси проживання людини, яка його приймає в країні Шенгенської зони. Причиною відмови у виїзді може послужити і відсутність страховки, а також недостатня кількість грошових коштів.

Пакет поправок передбачає також введення кримінальної відповідальності за організацію видачі підроблених довідок або документів за гроші громадянам Грузії для отримання притулку в іноземній державі. Подібна дія буде каратися позбавленням волі на строк від двох до шести років, а при наявності обтяжуючих обставин - від трьох до восьми років.

Причиною таких жорстких заходів стало збільшення кількості шукачів притулку з Грузії в ЄС.

Нагадаємо, Грузія скоротила терміни обов'язкового карантину після в'їзду.

Раніше Україна внесла Грузії і Литви в "зелений" список країн.