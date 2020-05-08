Грузія не може вказувати, куди призначати Саакашвілі, - Кулеба

Грузія не може давати вказівки Україні в питаннях про призначення Михайла Саакашвілі на будь-які посади. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона спокійно сприйняла ультиматум з відкликанням посла Грузії. Він також додав, що відносини між Україною і Грузією не можуть стати заручником долі однієї людини.

"Ми розуміємо внутрішньополітичний контекст в Грузії і в нього не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати чи не призначати нашого громадянина", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що Саакашвілі і раніше обіймав державні посади в Україні.

"Якщо ж з боку наших грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, що ж, переживемо, а потім будемо відновлювати все втрачене", - додав міністр.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

Сьогодні стало відомо, що Грузія відкликала посла з Києва через призначення Саакашвілі. Офіційний Тбілісі був проти будь-яких його призначень, оскільки колишній президент Грузії засуджений у своїй країні.