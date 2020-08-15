Грузія скоротила терміни обов'язкового карантину після в'їзду

Грузія скоротила термін обов'язкового карантину та ізоляції з 14 до 12 днів. Відповідні поправки внесені в постанову уряду від 23 травня "Про правила ізоляції та карантину".

Про це повідомляє видання Грузия Online.

Так, 12-денний карантин обов'язковий для людей, які прибувають у країну з окупованих територій Абхазії та Південної Осетії, або іноземних держав, а також для осіб, що контактували з інфікованими.

Термін може бути скорочений у разі переведення людини з карантину в самоізоляцію або із самоізоляції в карантин, якщо до переміщення в карантинну зону він перебував певну кількість днів в самоізоляції, або навпаки - до режиму самоізоляції перебував у карантині.

Всім прибулим доведеться надати результати тесту на коронавірус не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. Іноземні громадяни будуть оплачувати тестування самі. Виняток становитимуть лише ті, у кого при проведенні першого тесту будуть виявлені антитіла до коронавірусу.

Відзначимо, зараз в Грузії на карантині знаходяться близько 7600 осіб.

Нагадаємо, раніше Україна внесла Грузію та Литву в "зелений" список країн.

Крім цього, наприкінці липня Албанія і Болгарія повернулися в список "червоної зони".