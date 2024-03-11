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Грузия поставила перед Украиной условия для "нормализации отношений". В Раде резко ответили

Фото: Давид Арахамия, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правительство Грузии требует, чтобы Украина выдала членов правительства экс-президента Грузии Михэила Саакашвили для "нормализации отношений". В Раде поставили ответные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" и главу фракции “Слуга народа” в Раде Давида Арахамию в Telegram.

Что потребовало правительство Грузии

Правительство Грузии сегодня, 11 марта, обнародовало заявление, в котором выразило надежду, что власти Украины пересмотрят решения, "которые противоречат духу дружбы между странами". 

От Киева требуют передать "преступников", которые занимают высокие посты.  

В частности, речь идет об экс-министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили, который сейчас занимает должность советника генпрокурора Украины, а также о заместителе главы Службы контрразведки Украины  Георгии Лорткипанидзе.

Ответ Арахамии

Арахамия, комментируя такие требования грузинского правительства, отметил, что их выдвинули "прокремлевские власти Грузии". 

Он добавил, что если говорить о нормализации отношений с Грузией, для этого есть план: 

  1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михеила Саакашвили.
  2. Прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ.
  3. Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций. 

"Тогда и нормализация отношений будет проходить легко", - добавил он. 

Напомним, недавно премьер-министром Грузии стал Ираклий Кобахидзе, который ранее возглавлял пророссийскую партию "Грузинская мечта". 

Он известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. В частности, он обвинял нашу страну в намерении сделать Грузию вторым объектом российской агрессии. 

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ГрузияДавид АрахамияМихаил СаакашвилиВерховная рада