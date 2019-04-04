Грузія отримала протитанкові ракетні комплекси Javelin

Грузія отримала партію протитанкових ракетних комплексів Javelin, які були придбані у США. Про це заявив міністр оборони Грузії Леван Изория під час виступу в парламенті, передає "Грузія Online".

Як заявив міністр оборони, незабаром розпочнуться навчання, щоб грузинські військовослужбовці опанували навичками, необхідними для використання даної системи.

"Ми разом з Сполученими Штатами Америки визначили довгострокову стратегію закупівель. Ми почали з закупівлі сучасної протитанкової системи, і я хочу з цієї високої трибуни заявити, що ми вже повністю закупили систему Javelin, і вона повністю знаходиться в Грузії", - заявив Леван Изория.

Переговори Грузії зі Сполученими Штатами про купівлю протитанкових комплексів Javelin Грузія почалися ще в 2017 році. Держави змогли домовитися про придбання за 75 млн доларів 410 ракет протитанкових ракетних комплексів і 72 командно-пускових установок. Перша партія Javelin надійшла до Грузії у січні минулого року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори про закупівлі нових протитанкових комплексів Javelin в США.

Крім того, Порошенко анонсував закупівлю новітнього американського озброєння. Він заявив, що в ситуаційному центрі в Адміністрації президента завершувалися переговори щодо поставок з США протитанкових ракетних комплексів Javelin.