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Грузия все же передала Украине 25 мощных генераторов

Фото: Грузия передала Украине 25 мощных генераторов (facebook.com Посольство Украины в Грузии)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 декабря, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов вместе с замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии загрузки 25 мощных генераторов, которые Грузия передала Украине в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Грузии в Facebook.

Грузия передала 25 мощных (от 150 до 500 кВт) генераторов электроэнергии, общей стоимостью более 1.4 миллиона лари (471,8 тысячи долларов).

Посольство сообщает о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой водой и другими жизненно важными объектами.

Напомним, временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что Грузия месяц не отвечала на просьбу Украины по передаче генераторов. В свою очередь грузинские власти заявили, что якобы "впервые слышат" о таком обращении.

Впоследствии министерство экономики Грузии все же сообщило, что в соответствии с постановлением правительства, на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, что составляет около 562 тысяч долларов.

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Грузиягенератор