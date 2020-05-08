Грузія відкликала посла з Києва через призначення Саакашвілі

Грузія відкликала посла з Києва для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України. Про це заявив глава МЗС Давид Залкаліані, повідомляє Imedi news.

Залкаліані зазначив, що посла відкликали для консультацій.

"Призначення стратегічним партнером на посаду людини, яку засуджено і яка розшукується в Грузії, стало підставою для прийняття рішення про відкликання грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій", - заявив Залкаліані.

РБК-Україна писало, що вчора президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. Сам Саакашвілі назвав своє нове призначення "неординарним кроком".

Раніше була мова про те, що Саакашвілі ввійде в Кабінеті міністрів. Але можливе призначення в уряд спровокувало шквал критики всередині фракції "Слуга народу", а також ледь не обернулася міжнародним скандалом з Грузією. Тому Зеленський запропонував йому нову посаду.