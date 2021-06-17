Грузія оновила правила в'їзду для туристів: що змінилося

Уряд Грузії оновив правило в'їзду в країну для іноземних туристів. Зокрема, дітям до десяти років тепер не потрібно надавати негативний тест на коронавірус.

В уряді заявили, що така зміна правил в'їзду до Грузії стимулюватиме родинні туристичні поїздки до Грузії.

Крім того, Грузія розширила список країн, з яких тепер можна в'їхати при наявності негативного ПЛР-тесту і повторного на місці. Зокрема, до списку потрапили Сан-Марино, Монако, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Андорра, Албанія, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина.

Нові правила в'їзду до Грузії вже вступили в дію.