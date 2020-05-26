Грузія добилася від "Газпрому" перегляду контракту і зниження цін на газ

Фото: Газпром (www.gazprom.ru)

Ціни на газ будуть знижені приблизно на 15%

Влада Грузії переглянула діючий контракт з російською компанією "Газпром". Досягнута домовленість про зниження ціни газу приблизно на 15%.

Про це сказав міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава, передає російське державне агентство ТАСС.

"З урахуванням посиленої конкуренції і того, що у світі ціни на нафтопродукти падають, ми сьогодні переглянули контракт з "Газпромом", що сприятиме зниженню ціни на газ", - повідомила міністр.

При цьому вона послалася на комерційну таємницю і не стала називати конкретних цифр. "Однак скажу, що ціна на природний газ буде знижена приблизно на 15%", - додала Турнава.

Грузія не закуповувала газ у Росії з 2006 року по 2029 рік, отримуючи 10% від загального обсягу транзиту російського газу до Вірменії.

У квітні 2019 року міністр економіки та сталого розвитку Грузії Георгій Кобулія повідомив про підписання контракту з "Газпромом" про закупівлю газу в малих кількостях. У 2019 році Грузія купила у РФ 160 млн кубометрів газу, що становить близько 5% від загального обсягу імпорту.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія в даний час продає Білорусі природний газ приблизно в два рази дорожче, ніж європейським країнам, зокрема Німеччині.

Відзначимо, директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що ціна на газ на внутрішньому ринку України знизився до 1860 грн за 1 тис. кубометрів слідом за падінням цін в Європі.

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Автор: Олександр Білоус