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Грузия добилась от "Газпрома" пересмотра контракта и снижения цен на газ

Новости » Экономика     26.05.2020 - 15:30
Грузия добилась от "Газпрома" пересмотра контракта и снижения цен на газ
Фото: Газпром (www.gazprom.ru)

Цены на газ будут снижены примерно на 15%

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром". Достигнута договоренность о снижении цены газа примерно на 15%.

Об этом сказал министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, передает российское государственное агентство ТАСС.

"С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ", - сообщила министр.

При этом она сослалась на коммерческую тайну и не стала называть конкретных цифр. "Однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%", - добавила Турнава.

Грузия не закупала газ у России с 2006 года по 2029 год, получая 10% от общего объема транзита российского газа в Армению.

В апреле 2019 года министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия сообщил о подписании контракта с "Газпромом" о закупке газа в малых количествах. В 2019 году Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия в настоящее время продает Беларуси природный газ примерно в два раза дороже, чем европейским странам, в частности Германии.

Отметим, директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что цена на газ на внутреннем рынке Украины снизилась до 1860 грн за 1 тыс. кубометров вслед за падением цен в Европе.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ГазпромГрузияконтракт
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