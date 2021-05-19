Грузія вироблятиме ізраїльські штурмові гвинтівки M4

У Грузії до кінця 2021 року буде запущено виробництво Ізраїльських штурмових гвинтівок М4. Його налагодять на спільному грузино-ізраїльському підприємстві.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Грузії .

Відзначається, що міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе підписав угоду про виробництво цієї зброї з представниками ізраїльської компанії. Підприємство буде розміщене в Тбілісі на території державного військового науково-технічного центру "Дельта".

Завод з виробництва штурмових гвинтівок М4 буде обладнаний сучасною технікою і володіти повним циклом виробництва. Крім того, підприємство планує модернізувати різні види вогнепальної зброї.

На першому етапі зброю планується поставляти Збройним силам Грузії. Після виходу підприємства на повну потужність розглядається можливість експортних постачань.