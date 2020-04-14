У Грузії закрили чотири найбільших міста і продовжили режим НС

Влада Грузії вирішила продовжити режим надзвичайного стану в країні, а також посилила карантин через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами прем'єр-міністра країни Георгія Гахарії, режим НС в країні триватиме до 10 травня.

Також з 21:00 15 квітня закриваються на в'їзд та виїзд чотири найбільших міста країни: Тбілісі, Руставі, Батумі та Кутаїсі. Гахарія пояснив, що це робиться для "скорочення мобільності" у зазначених містах.

Наразі відомо про 296 випадків коронавірусу в Грузії і 3 смерті від COVID-19. Перший випадок зараження в країні був зафіксований 26 лютого, перша смерть - 4 квітня.

Надзвичайний стан Грузія ввела 21 березня. На той момент було зафіксовано лише 47 випадків зараження. Через тиждень влада країни посилила карантин, оголосивши про введення комендантської години, яка забороняє пересування на вулиці пішки та на транспорті з 21:00 до 6:00 ранку.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 31 березня у Грузії заборонили роботу всіх об'єктів з реалізації алкогольних напоїв.