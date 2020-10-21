У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку

У середу ввечері в грузинському місті Зугдіді завершилася спецоперація із затримання чоловіка, захопив заручників у банку. Люди, які протягом кількох годин перебували в будівлі, звільнені.

Про це повідомляє місцевий Перший канал.

За попередньою інформацією, постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, у заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники і клієнти "Банку Грузії". Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.

Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

За даним інцидентом в МВС Грузії порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.

Раніше повідомлялося, що у французькому місті Гавр чоловік захопив заручників в одному з відділень банку. Чоловік тримав заручників близько шести годин, після чого його затримали.

Крім того, у Києві чоловік захопив відділення банку і взяв у заручники одну зі співробітниць; зловмисника затримали співробітники Служби безпеки України, а зараз він знаходиться під вартою.