У Грузії під час розгону акцій протесту постраждало шестеро людей

У понеділок, 18 листопада, під час розгону акції протесту біля будівлі парламенту Грузії поліція затримала 37 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Затриманим інкримінують непокору законним вимогам співробітника правоохоронних органів і хуліганство.

За інформацією міністерства, на проспекті Руставелі постраждало 4 учасники акції і 2 співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, поліція відтіснила протестувальників і розблокувала всі входи в будівлю парламенту. Повідомлялося про затримання 18 осіб.

Як відомо, в Грузії 17 листопада відновилася антиурядова акція протесту, учасники яких висловлюють обурення через відхилення парламентом виборчої реформи. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі.

Учасники акції збиралися під будівлею грузинського парламенту. Акцію протесту зібрали понад 20 політичних партій, включаючи найбільші опозиційні сили "Єдиний національний рух" і "Європейська Грузія". Демонстранти вимагають прийняти виборчу реформу, яка передбачає проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році.