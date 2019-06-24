У Грузії поновилися протести

У столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася п'ята поспіль акція протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik-Georgia.

У ході акції було оголошено, що хоча зміна виборчої системи є позитивним кроком, протестувальники не збираються розходитися, поки у відставку не буде відправлений міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія.

Серед виступаючих була колишня перша леді Маку Чичуа, дружина колишнього президента країни Георгія Маргвелашвілі.

Як зазначила Чичуа, вона сама прийняла рішення прийти на акцію та її чоловік навряд чи там з'явиться.

"Дуже складно було дивитися на молодих людей, на їх закривавлені обличчя... Те, що я побачила, абсолютно для мене незрозуміло. Як можна стріляти в молодих, чистих людей, які хочуть зафіксувати свій протест і своє бачення",- заявила вона.

Зазначимо, акції протесту в Грузії почалися в минулий четвер, 20 червня, після виступу в парламенті депутата Державної думи Сергія Гаврилова. Активісти 21 і 22 червня знову виходили на мітинги під будівлю парламенту і висували свої вимоги владі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Тбілісі стартував протестний автомобільний пробіг з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія. Автоколона стартувала з площі Першої Республіки в центрі Тбілісі в бік будівлі Міністерства внутрішніх справ на околиці міста.

Крім того, в Грузії відсторонили від виконання службових обов'язків десять поліцейських з-за можливих порушень під час розгону протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Також МВС Грузії заявило про початок розслідування дій співробітників правоохоронних органів, які брали участь у сутичках з демонстрантами.