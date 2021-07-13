У Грузії біля офісу правлячої партії затримали 12 учасників протестів
Співробітники патрульної поліції Грузії затримали біля офісу правлячої партії "Грузинська мрія" 12 учасників акції протесту. Їм інкримінують адміністративні правопорушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС Грузії.
Відзначається, що протестувальники перевищили рамки, дозволені законом про свободу зібрань і вираження думок.
"На даному етапі поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку. Ще раз попереджаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не переріс у насильство і не виходив за рамки дозволених законом норм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі відмовився йти у відставку на вимогу представників ЗМІ.
У Тбілісі третій день тривають акції через смерть телеоператора, якого побили на протестах проти ЛГБТ-маршу.