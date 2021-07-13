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У Грузії біля офісу правлячої партії затримали 12 учасників протестів

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Тбілісі, Вівторок 13 липня 2021 02:40
У Грузії біля офісу правлячої партії затримали 12 учасників протестів Фото: у Грузії біля офісу правлячої партії затримали учасників протестів (twitter.com/caucasianknot)
Автор: Артур Родивилов

Співробітники патрульної поліції Грузії затримали біля офісу правлячої партії "Грузинська мрія" 12 учасників акції протесту. Їм інкримінують адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС Грузії.

Відзначається, що протестувальники перевищили рамки, дозволені законом про свободу зібрань і вираження думок.

"На даному етапі поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку. Ще раз попереджаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не переріс у насильство і не виходив за рамки дозволених законом норм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі відмовився йти у відставку на вимогу представників ЗМІ.

У Тбілісі третій день тривають акції через смерть телеоператора, якого побили на протестах проти ЛГБТ-маршу.

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